12 километров сданной меньше года назад трассы в Атырауской области признали дефектными

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: официальный сайт МИИР РК

В Атырауской области уложат новый асфальт на трассе, сданной в эксплуатацию лишь в декабре 2022 года - отрезок трассы признали дефектным, передает МИА "Казинформ".

Как сообщил руководитель отдела Атырауского областного филиала Национального центра качества дорожных активов Нурлан Жантурин, в ходе плановой проверки дефекты были выявлены на участке "Атырау-Доссор" дороги "Актобе-Атырау-граница РФ".

Общая площадь дефектов - 120 500 квадратных метров.

Отмечается, что средний ремонт этой дороги был начат в сентябре 2021 года, а в эксплуатацию ее сдали в декабре 2022 года.

"Эта дорога имеет двухлетний гарантийный срок. При проверке Атырауский филиал "Национального центра качества дорожных активов" выявил ряд дефектов.

Для их устранения из Мангистау прибыли ремонтники, получили ордер от дорожный полиции, а затем, установив дорожные знаки, приступили к работе. Сейчас очищают и соскабливают разметки.

На 12-ти километрах этой трассы будет уложен новый асфальт, а на остальных участках - только местами. Работы планируется завершить в двухнедельный срок", - цитирует издание Жантурина.

В центре добавили, что работы по устранению дефектов ведет подрядное учреждение АО "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов".

На сайте Национального центра качества дорожных активов сообщается, что за первые 6 месяцев этого года эксперты выявили 2 866 дефектов и нарушений при строительстве дорог. Из них на республиканских дорогах - 1 779, местных - 1 087.

В центре считают, что за нарушения при укладке дорожного покрытия ответственность нести должен не только подрядчик и заказчик.

"Полный контроль должна осуществлять служба технического надзора. Инженеры технадзора обязаны находиться на объекте постоянно: с начала его реализации до полной сдачи в эксплуатацию и своевременно информировать заказчика о выявленных дефектах и нарушениях. Но на практике все происходит иначе - контроль качества строительства и ремонта дороги ведется слабо либо вовсе отсутствует", - подчеркнули в центре.

Отмечается, что на финансирование служб технадзора ежегодно тратится около 10 млрд тенге. Только с 2020 по 2022 год на их деятельность были выделены порядка 30 млрд тенге.

"Но несмотря на огромные бюджетные вливания, качество работы технадзора у экспертов вызывает большие нарекания. Только в 2022 году сотрудниками НЦКДА выявлены 185 фактов отсутствия инженеров технического надзора на участках производства работ, с начала текущего года - 75 аналогичных случаев. При том что центр качества проводит только выборочную экспертизу", - говорится в сообщении.

В случае выявления каких-либо нарушений со стороны подрядных организаций и органов технадзора центр качества направляет жалобу в региональные управления государственного архитектурно-строительного контроля, поскольку они являются кураторами технадзора.

"Однако зачастую те, кто наделен полномочиями осуществлять полный технический надзор дороги остаются безнаказанными. ГАСК применяет к нарушителям не самые суровые меры: лишение аттестата или приостановка лицензии, наложение штрафных санкций.

Имеются случаи, когда аттестатов были лишены 6 экспертов одной компании в разных регионах, при этом в отношении этих организаций не принимались меры по наказанию и приостановлению аккредитации", - рассказали в Национальном центре качества дорожных активов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030379-12-kilometrov-sdannoy-menshe-goda-nazad-trassy-v-atyrauskoy-oblasti-priznali-defektnymi/