Как казахстанцы будут отдыхать в августе

Фонтаны возле гостиницы "Казахстан". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В августе казахстанцев ожидают девять выходных дней – в том числе жители страны отдохнут и в День Конституции, 30 августа, сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

При пятидневной рабочей неделе жители Казахстана будут отдыхать 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 августа – всего восемь дней.

Кроме того, 30 августа в республике празднуется День Конституции. Согласно официальному календарю праздников, в этом году он приходится на среду и тоже является выходным днем. Итого казахстанцев ожидают девять выходных дней.

Также, согласно закону "О праздниках в РК", День Конституции является государственным праздником.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Казахстана. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Добавим, что по информации на сайте ИПС "Адилет", Конституция Казахстана была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года.

Согласно статье 1, Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Основополагающими принципами деятельности республики являются: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в парламенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030265-kak-kazahstantsy-budut-otdyhat-v-avguste/