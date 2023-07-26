Казахстан попал в список опасных для британцев стран из-за ККГЛ

Врач. Иллюстративное фото: pcess609/Getty Images

Казахстан оказался в списке стран, где можно заразиться Конго-крымской геморрагической лихорадкой – британцев предупредили о болезнях в ряде популярных у туристов направлений.

Издание Daily Mail опубликовало список стран и болезней, которыми там могут заразиться британские туристы во время поездки.

Казахстан оказался в списке из-за риска заражения Конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Стоит отметить, что ККГЛ является самым распространенным заболеванием в опубликованном британскими журналистами списке – риск заражения, как указали авторы, существует в странах практически на всех континентах.

Подчеркивается, что в список попали страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки, а также Европы.

Отметим, что в Казахстане природные очаги ККГЛ расположены на территориях Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей и Шымкента, об этом сообщается на официальном сайте УОЗ Жамбылской области.

Казахстанские специалисты указывают, что Конго-крымская геморрагическая лихорадка имеет строгую весенне-летнюю сезонность, это с марта до поздней осени.

За последние годы, из-за климатических особенностей, теплой зимы, наблюдается раннее наступление – уже с февраля месяца нового года и удлинение эпидемического сезона до ноября и даже декабря.

На официальном сайте ВОЗ говорится, что ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

В число переносчиков вируса ККГЛ входит широкий ряд диких и домашних животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы.

Вирус ККГЛ передается людям либо при укусах клещей, либо при контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время и непосредственно после забоя. Большинство случаев заражения происходит у людей, занятых в промышленном животноводстве, таких как сельскохозяйственные рабочие, работники скотобоен и ветеринары.

Передача от человека человеку может происходить в результате тесного контакта с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей.

Симптомы появляются внезапно с повышенной температуры, миалгии (мышечной боли), головокружения, боли и ригидности шеи, боли в спине или пояснице, головной боли, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету).

Может наблюдаться тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания. Через два-четыре дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части с определяемой гепатомегалией (увеличением печени).

По информации ВОЗ, коэффициент смертности от ККГЛ составляет примерно 30%, причем смерть наступает на второй неделе заболевания. У выздоравливающих пациентов улучшение обычно начинается на девятый или десятый день после начала заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030140-britantsev-predupredili-o-boleznyah-pered-poezdkoy-v-kazahstan/