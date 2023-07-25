Унесенных в море на матрасе девушек нашли в Мангистау

Матрас. Фото: instagram.com/mangystau_tjd

В Мангистауской области завершены поиски трех девушек, которых унесло на матрасе в Каспийское море. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, сегодня, 25 июля, около 6 часов утра экипажем судна "Сункар" ТОО "Казмортрансфлот" в море на расстоянии 22 км от берега найдены три девушки.

Состояние их здоровья стабильное, оказана медицинская помощь.

В ДЧС Мангистауской области добавили, что направляли SMS-оповещение о предстоящем усилении ветра. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, ранее стало известно, что в 51 км от Актау трех девушек унесло в Каспийское море на надувном матрасе. Сначала их поисками занимались сотрудники ДЧС, Погранслужбы ДКНБ и ДП. Позже к мероприятиям привлекли вертолет "Казавиаспаса".

Правила поведения на воде

Спасатели призывают соблюдать следующие правила:

не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

не нырять в незнакомых местах;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

купаться в специально отведенных для этого местах;

не плавать на надувных матрасах, автомобильных камерах, надувных игрушках. Они могут оказаться неисправными, порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

не подплывать близко к судам, лодкам, баржам;

запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029983-unesennyh-v-more-na-matrase-devushek-nashli-v-mangistau/