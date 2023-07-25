Трех девушек унесло на матрасе в море на Каспии. К поискам подключили вертолет
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В Мангистауской области спасатели продолжают поиски трех девушек, которых унесло на надувном матрасе в Каспийское море, сообщает Instagram-страница областного ДЧС.
Как рассказали в департаменте, инцидент произошел в 51 километре от Актау - трех девушек унесло в открытое море на надувном матрасе.
Сначала поисками девушек занимались сотрудники ДЧС, Погранслужбы Комитета нацбезопасности и департамента полиции. Позже к поисковым мероприятиям привлекли вертолет "Казавиаспас".
О результатах поисковых работ в ДЧС обещали сообщить дополнительно.
Напомним, в минувшие выходные на Каспии спасли двух подростков, которых унесло на серфинг-доске на 1,5 км от берега.
Отметим, ранее в одном из региональных ДЧС напоминали о правилах безопасности на воде в летний период:
- не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
- не нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
- купаться в специально отведенных для этого местах;
- не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
- нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;
- категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
- ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, надувных игрушках - подручное средство может оказаться неисправным, порваться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029908-treh-devushek-uneslo-na-matrase-v-more-na-kaspii-k-poiskam-podklyuchili-vertolet/