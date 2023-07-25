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Трех девушек унесло на матрасе в море на Каспии. К поискам подключили вертолет

Опубликовано:

Вертолет поднимает людей
Борт МЧС на Каспии. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

В Мангистауской области спасатели продолжают поиски трех девушек, которых унесло на надувном матрасе в Каспийское море, сообщает Instagram-страница областного ДЧС.

Как рассказали в департаменте, инцидент произошел в 51 километре от Актау - трех девушек унесло в открытое море на надувном матрасе.

Сначала поисками девушек занимались сотрудники ДЧС, Погранслужбы Комитета нацбезопасности и департамента полиции. Позже к поисковым мероприятиям привлекли вертолет "Казавиаспас".

О результатах поисковых работ в ДЧС обещали сообщить дополнительно.

Напомним, в минувшие выходные на Каспии спасли двух подростков, которых унесло на серфинг-доске на 1,5 км от берега.

Отметим, ранее в одном из региональных ДЧС напоминали о правилах безопасности на воде в летний период:

  • не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;
  • не нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;
  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • купаться в специально отведенных для этого местах;
  • не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам;
  • не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
  • нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без постепенной адаптации к холодной воде;
  • категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
  • ни в коем случае не плавать на надувных матрацах, надувных игрушках - подручное средство может оказаться неисправным, порваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029908-treh-devushek-uneslo-na-matrase-v-more-na-kaspii-k-poiskam-podklyuchili-vertolet/

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