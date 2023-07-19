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Бизнесмен обвинил акима в побоях в Павлодарской области

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Мужчина в костюме с галстуком
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pixabay.com

Бизнесмен из Железинского района Павлодарской области подал в суд на акима села Павлодарское - мужчина обвинил чиновника в побоях, передает региональное издание Pavlodarnews.kz.

По данным издания, 17 июня предприниматель и сельский глава были на мероприятии в павлодарском кафе, куда их пригласил общий знакомый. Вечером в туалете между ними якобы произошла ссора, во время которой чиновник ударил предпринимателя в грудь и по голове. 

Последний обратился в полицию.

Как стало известно на судебном заседании, пострадавший не сразу обратился в полицию и к врачу. 20 июня ему оказали помощь в Железинской районной больнице.

Согласно заключению медиков, у мужчины были ушиб грудной клетки и поверхностная травма головы.

Административное дело рассматривали по первой части статьи 73-1 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Обвиняемый не признал свою вину. Аким пояснил, что в туалете слышал шум за кабинкой, но никого в тот вечер не бил. Ответчик добавил, что бизнесмен был пьян. К тому же, как заявил глава села, он и истец давно знакомы, и для ссоры не было причин.

Решение по делу пока еще не вынесли.

Отметим, согласно части 1 статьи 73-1 КоАП РК, умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, влечет штраф в размере 15 МРП (51 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.  

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029184-biznesmen-obvinil-akima-v-poboyah-v-pavlodarskoy-oblasti/

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