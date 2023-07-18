Десять новых пригородных маршрутов запустят в Алматы

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Десять новых пригородных маршрутов планирует запустить акимат Алматы в этом году - автобусы будут курсировать по ряду направлений, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пообещали в акимате Алматы, новые маршруты охватят ряд населенных пунктов в Талгарском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах Алматинской области, расположенных в радиусе 50 км от черты города.

Они будут курсировать по следующим направлениям:

рынок "Жетысу" - поселок Даулет;

железнодорожный вокзал Алматы-1 - поселок Туганбай, Нура;

железнодорожный вокзал Алматы-2 - комплекс "Султан" в поселке Туздыбастау;

станция метро "Райымбек батыра" - поселок Еламан;

автовокзал "Саяхат" - поселок Карой;

Северное кольцо рынок "Салем" - поселок Исаево;

торговый дом "Адем" - поселок Батыр.

Также с разворотной площадки на пересечении улиц Толе би - Яссауи будут организованы несколько маршрутов в направлении населенных пунктов Каргалы, Шамалган и Мынбаев.

Еще в текущем году открыт новый городской маршрут №9 и запланировано открытие двух новых маршрутов №97 и №89.

"Новые маршруты будут относиться к социально-значимым сообщениям и подлежать субсидированию в целях обеспечения доступности проезда на общественном транспорте для населения", - отметили в акимате.

Еще в ведомстве сообщили, что до конца 2024 года планируют организовать 30 новых пригородных маршрутов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029159-desyat-novyh-prigorodnyh-marshrutov-zapustyat-v-almaty/