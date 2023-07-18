В двух районах Алматы на весь день отключат холодную воду
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В нескольких жилых секторах Алмалинского и Жетысуского районов в Алматы временно отключат холодную воду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
20 июля с 09:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные в Алмалинском районе в контуре улиц: Макатаева – Чайковского – Райымбека – Наурызбай батыра.
В Жетысуском районе – в квадрате улиц: Райымбека – Желтоксан – железодорожные пути –Коммунальная.
В алматинском акимате объяснили, что временное отключение от холодной воды в названных городских секторах связано с выполнением плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения.
Телефон для справок: +7 (727) 274 66 66.
На официальном сайте Алматы Су приводится информация, что 70% воды, подаваемой в город, – это подземные источники водоснабжения, которые добываются из скважин глубиной от 150 до 500 метров.
Ежедневно в эксплуатации находятся около 170 скважин.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029136-v-dvuh-rayonah-almaty-na-ves-den-otklyuchat-holodnuyu-vodu/