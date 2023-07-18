Уровень преступности в Алматы снизился на 34%, заявили в полиции

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Преступность в Алматы снижена на 34%, заявили полицейские мегаполиса. Выяснилось, каких преступлений стали совершать меньше в южной столице, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Стражи порядка мегаполиса подвели итоги работы за шесть месяцев 2023 года - за это время, по их словам, уровень преступности в Алматы был снижен на 34%.

Сократилось количество:

особо тяжких преступлений - в 2,5 раза;

тяжких - на 40,1%;

убийств - в 7,5 раз;

разбойных нападений - в 2,3 раза;

фактов причинения тяжкого вреда здоровью человека - на 30,1%, в том числе со смертельным исходом - на 27,8%

изнасилований - в 2,2 раза;

интернет-мошенничества - на 13,6%;

грабежей - на 11,8%;

краж чужого имущества - на 44,0%;

хулиганства - в 7,8 раз;

мошенничества - на 16,1%;

преступлений, совершенных в состоянии опьянения - на 21,0%.

По информации полицейских, снизилось количество правонарушений, совершенных в общественных местах на 6,2%, в том числе на 26,5% стало меньше правонарушений, совершенных на улицах.

Согласно статье 10 УК РК, уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной опасности и наказуемости подразделяются на преступления и уголовные проступки.

Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное УК РК под угрозой наказания в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы или лишения свободы.

Уголовным проступком признается совершенное виновно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста, выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029075-politseyskie-zayavili-o-snizhenii-urovnya-prestupnosti-v-almaty/