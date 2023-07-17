Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Химический ожог пищевода: дети отравились хлоркой в детсаду в Караганде

Опубликовано:

Ребенок собирает кубики
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Двое детей отравились хлором в одном из детских садов города Караганды. Воду с хлоркой детям случайно дала воспитательница, передает издание ekaraganda.kz.

Карагандинка Алина Ливаншо, чей сын пострадал от хлорки, рассказала, что это произошло вечером 10 июля.

"Хлорированную воду сыну дала сама воспитатель – из стакана. С ее слов, она на тот момент думала, это вода. Помимо моего сына, отравилась еще одна девочка, но ее состояние, насколько я знаю, лучше. Когда это произошло, нас действительно никто не оповестил: родители узнали о случившемся только когда пришли вечером в детский сад... Если бы скорую вызвали сразу, и детям промыли желудок, с моим ребенком было бы все хорошо. Считаю, что к своей работе сотрудники детского сада отнеслись безответственно. Мы обратились в Михайловский отдел полиции – знаем, что должно начаться расследование. Пока же воспитатель и медсестра детского сада продолжают свою работу там... Обращались мы и в городской отдел образования – этот случай, сказали нам, находится на рассмотрении", – заявила женщина.

Мальчику диагностировали химический ожог пищевода и желудка второй степени, и сейчас он находится на лечении в детской больнице по Шахтеров, 83.

Сегодня, 17 июля, ожидается выписка, состояние у ребенка стабильное, но семья в ожидании результатов рентгена.

В городском отделе образования Караганды отмечают, что 11 июля, на следующий день после происшествия, виновные в этом лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Воспитатель пошла в группу и налила воды из чайника, в который помощник воспитателя бросила одну таблетку део-хлора для чистки чайника от налета. Воспитатель не знала об этом. Двое детей сделали несколько глотков раствора. Медицинский работник в 18:55 часов вызвала бригаду скорой помощи.

Подобный факт стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнанию помощниками воспитателя требований к соблюдению санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима.

11 июля все виновные – медработник, воспитатель, помощник воспитателя – привлечены к дисциплинарной ответственности", – сообщают в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028994-himicheskiy-ozhog-pischevoda-deti-otravilis-hlorkoy-v-detsadu-v-karagande/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.