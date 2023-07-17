Химический ожог: дети отравились хлоркой в детсаду в Караганде

Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Двое детей отравились хлором в одном из детских садов Караганды. Воду с хлоркой детям случайно дала воспитательница, передает издание ekaraganda.kz.

Карагандинка Алина Ливаншо, чей сын пострадал от хлорки, рассказала, что это произошло вечером 10 июля.

"Хлорированную воду сыну дала сама воспитатель – из стакана. С ее слов, она на тот момент думала, это вода. Помимо моего сына, отравилась еще одна девочка, но ее состояние, насколько я знаю, лучше.

Когда это произошло, нас действительно никто не оповестил: родители узнали о случившемся только когда пришли вечером в детский сад... Если бы скорую вызвали сразу, и детям промыли желудок, с моим ребенком было бы все хорошо. Считаю, что к своей работе сотрудники детского сада отнеслись безответственно.

Мы обратились в Михайловский отдел полиции – знаем, что должно начаться расследование. Пока же воспитатель и медсестра детского сада продолжают свою работу там... Обращались мы и в городской отдел образования – этот случай, сказали нам, находится на рассмотрении", – заявила женщина.

Мальчику диагностировали химический ожог пищевода и желудка второй степени, он находился на лечении в детской больнице.

Сегодня, 17 июля, ребенка должны выписать. Его состояние стабильное, но семья еще ждет результатов рентгена.

В городском отделе образования Караганды отметили, что 11 июля, на следующий день после происшествия, виновные в этом лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

"Воспитатель пошла в группу и налила воды из чайника, в который помощник воспитателя бросила одну таблетку део-хлора для чистки чайника от налета. Воспитатель не знала об этом. Двое детей сделали несколько глотков раствора. Медицинский работник в 18:55 часов вызвала бригаду скорой помощи.

Подобный факт стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнанию помощниками воспитателя требований к соблюдению санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима.

11 июля все виновные – медработник, воспитатель, помощник воспитателя – привлечены к дисциплинарной ответственности", – рассказали в ведомстве.

Напомним, в начале июля двух воспитательниц детского сада в Астане нашли пьяными на рабочем месте. В их отношении было начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК.

В статье 140 Уголовного кодекса РК прописано наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028994-himicheskiy-ozhog-pischevoda-deti-otravilis-hlorkoy-v-detsadu-v-karagande/