Обмелевшее лечебное озеро Сорколь вновь наполнилось водой в ЗКО (видео)

Озеро Сорколь. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В Западно-Казахстанской области в обмелевшее озеро Сорколь снова вернулась вода после того, как засуха едва не уничтожила уникальную систему озер у истоков реки Кушум, передает телеканал "Хабар 24".

Как отмечают корреспонденты телеканала, этот уникальный лечебный водоем входит в систему озер, которая питается водой Урало-Кушумской оросительной системы. Из-за трехгодичной засухи и маловодья из 16 озер высохли 14, а два из них специалистам удалось сохранить, подпитывая из водохранилища.

И теперь на озеро Сорколь впервые за долгое время стали прибывать туристы.

"Мы специально сюда приехали из села Кыркопа всей семьей, с детьми, чтобы искупаться. Очень радует, что, в отличие от прежних лет, воды много", "Мы здесь впервые, слышали, что тут лечебные грязи, вода прекрасная", "Все хорошо. Но было бы лучше, если бы организовали лежаки, раздевалки, какие-то развлечения для детей. Было бы здорово", – рассказывают отдыхающие.

Местные жители говорят, что вода в этом озере целебная. Когда-то именно здесь добывали соль.

"Люди когда-то добывали здесь чистейшую соль без всяких вредных примесей. Она прямо лежала под открытым небом, надо было дождаться летнего зноя, чтобы из нее хорошо испарилась влага. Это был натуральный продукт, очень полезный, не то, что сейчас выпускают с добавлением всяких химикатов", – рассказал краевед Тыныштык Отешкалиев.

В сюжете также говорится, что из-за отсутствия инфраструктуры водоем малопривлекателен для туристов. Однако местные власти намерены развивать сервис и ищут желающих облагородить побережья Сорколя.

"Мы готовы поддержать предпринимателей, готовы помочь с арендой, с другими вопросами. Мы понимаем, что они относятся с опаской к развитию бизнеса в этой зоне, потому что боятся, вдруг озеро опять обмелеет, и они потеряют клиентов, но, думаю, если несколько лет уровень воды будет держаться, то и бизнес сюда подтянется", – сказал аким сельского округа Жанакала Ахан Капанов.

Напомним, вчера мы писали, что знаменитое розовое озеро в Павлодарской области обмелело. Чиновники назвали несколько причин произошедшего, в частности, это произошло по вине людей.

Между тем еще в 2020 году из-за наплыва туристов ухудшилось состояние озера Кобейтуз. Состояние водоема тогда вызвало беспокойство у специалистов Минэкологии.

Через год, летом 2021 года, пользователи Сети опубликовали фотографии озера Кобейтуз. Многие были шокированы состоянием водоема – оно полностью высохло.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028813-obmelevshee-lechebnoe-ozero-sorkol-vnov-napolnilos-vodoy-v-zko-video/