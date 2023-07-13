"Не исключены нештатные ситуации": алматинцев предупредили об испытаниях теплосетей
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На территории Алматы в течение двух недель будут испытывать теплосети. ТОО "АлТС" обратилось к горожанам с предупреждением, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.
С 17 по 31 июля 2023 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей для проверки их состояния, оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов.
Их проводят в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов - ежедневно с 4 до 7 часов утра - горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности.
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия, др.
В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109", - говорится в сообщении.
График проведения испытаний теплосетей:
17 июля
Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой.
17 и 18 июля
- Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай хана - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова;
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.
с 17 по 28 июля
- Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби;
- Бостандыкский район: микрорайон Мирас - Аскарова - Садыкова -микрорайон Орбита 1, 2, 3 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - Ходжанова -речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова;
- Бостандыкский район: микрорайон Казахфильм - Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль.
18 июля
- Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда.
18 и 19 июля
- Ауэзовский район: Улугбека - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка;
- Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке Би.
19 июля
- Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Немировича-Данченко.
19 и 20 июля
- Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Яссауи;
- Алмалинский район: Чокина - Карасай батыра - Емцова - Райымбека.
19 и 21 июля
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Джангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя.
20 июля
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.
21 июля
- Алатауский район: посёлок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;
- Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.
24 и 25 июля
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Кожамкулова - Тимирязева - Розыбакиева.
24 и 26 июля
- Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.
25 июля
- Ауэзовский район: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова.
25 и 26 июля
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би - Рыскулова - Яссауи - Ислама Каримова.
25 и 27 июля
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Панфилова - Шевченко - Желтоксан - Тимирязева - Байтурсынова.
26 июля
- Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын-Алаш.
26 и 27 июля
- Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.
27, 28 и 31 июля
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - речка Есентай.
28 июля
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Байзакова - Утепова - Розыбакиева.
Согласно информации с официального сайта "АлТС", компания является одним из ключевых звеньев теплоэнергетического комплекса Алматы. Основная миссия заключается в бесперебойном обеспечении тепловой энергией потребителей с применением передовых технологий и оборудования, отвечающим высоким экологическим и технологическим стандартам. На 2023 год общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 1352,33 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено более 70 насосных станций.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028558-ne-predprinimayte-nikakih-samostoyatelnyh-deystviy-almatintsev-predupredili-ob-ispytaniyah-teplosetey/