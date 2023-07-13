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"Не исключены нештатные ситуации": алматинцев предупредили об испытаниях теплосетей

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Укладка теплотрассы под землю
Трубопровод. Иллюстративное фото: Yougen / Getty Images

На территории Алматы в течение двух недель будут испытывать теплосети. ТОО "АлТС" обратилось к горожанам с предупреждением, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

С 17 по 31 июля 2023 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей для проверки их состояния, оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов.

Их проводят в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

"Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов - ежедневно с 4 до 7 часов утра - горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия, др.

В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109", - говорится в сообщении.

График проведения испытаний теплосетей:

17 июля

Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой.

17 и 18 июля

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Абылай хана - Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова;
  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.

с 17 по 28 июля 

  • Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби;
  • Бостандыкский район: микрорайон Мирас - Аскарова - Садыкова -микрорайон Орбита 1, 2, 3 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - Ходжанова -речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова;
  • Бостандыкский район: микрорайон Казахфильм - Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль.

18 июля

  • Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда.

18 и 19 июля

  • Ауэзовский район: Улугбека - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка;
  • Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке Би.

19 июля

  • Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Немировича-Данченко.

19 и 20 июля

  • Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Яссауи;
  • Алмалинский район: Чокина - Карасай батыра - Емцова - Райымбека.

19 и 21 июля

  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Джангильдина - Райымбека - Куратова - Гоголя.

20 июля

  • Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.

21 июля

  • Алатауский район: посёлок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа;
  • Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.

24 и 25 июля

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Кожамкулова - Тимирязева - Розыбакиева.

24 и 26 июля

  • Алмалинский, Бостандыкский и Медеуский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.

25 июля

  • Ауэзовский район: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова.

25 и 26 июля

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би - Рыскулова - Яссауи - Ислама Каримова.

25 и 27 июля

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Панфилова - Шевченко - Желтоксан - Тимирязева - Байтурсынова.

26 июля

  • Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын-Алаш.

26 и 27 июля

  • Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.

27, 28 и 31 июля

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - речка Есентай.

28 июля

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Байзакова - Утепова - Розыбакиева.

Согласно информации с официального сайта "АлТС", компания является одним из ключевых звеньев теплоэнергетического комплекса Алматы. Основная миссия заключается в бесперебойном обеспечении тепловой энергией потребителей с применением передовых технологий и оборудования, отвечающим высоким экологическим и технологическим стандартам. На 2023 год общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 1352,33 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено более 70 насосных станций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028558-ne-predprinimayte-nikakih-samostoyatelnyh-deystviy-almatintsev-predupredili-ob-ispytaniyah-teplosetey/

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