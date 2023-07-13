"Животных не кормить": звонок в Антикор из-за необычного баннера обсуждают в Сети

Баннер. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Баннер с антикоррупционной тематикой, размещенный на одной из улиц Аксу в Павлодарской области, обсуждают казахстанцы. На плакате изображен волк с надписью: "Животных не кормить". Один из прохожих даже решил позвонить по указанному номеру, чтобы ему разъяснили значение выражения, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с изображением баннера появилось в Сети. Мужчина демонстрирует плакат, размещенный на улице Аксу, а после звонит по короткому номеру 1424, где ему объяснили основной посыл фразы "Животных не кормить".

"Это имеется в виду, что не кормить коррупционеров. Не давать взятку. Просто люди не понимают, на самом деле, это такая реклама - не давать взятки коррупционерам. Ну и под этим подразумевается как животные, как коррупционеры", - пояснила оператор службы 1424.

Пользователи стали обсуждать баннер. Многие сошлись во мнении, что призыв звучит двусмысленно.

"Уберите это, пока до скандала не дошло! Сейчас зоозащитники подтянутся, я тоже согласна с комментариями, что очень двусмысленно", "Вообще не по теме сравнение с животными. Это людям надо многому учиться у животных", "Зачем животных оскорблять так? Ну что-то другое придумали бы. Обидно за животных", "Зачем нужны такие загадки? И кто решил называть коррупционеров животными? Странно. Это просто жадные люди, потерявшие совесть!" - пишут комментаторы.

В отделе внутренней политики города Аксу рассказали, что баннер установили 13 июня по инициативе Антикоррупционной службы. Изначально на этом месте был другой плакат, который разместил акимат Аксу на такую же тематику.

"У нас вообще висел свой билборд с изображением Мухтара Ауэзова и его изречением по поводу честного труда. Но по новым разработанным эскизам по линии Антикора, нам было рекомендовано использовать их эскизы. Нам их выслали, взят их эскиз и повешен", - сообщили в ведомстве.

В акимате отметили, что все эскизы примерно схожи, так или иначе связаны с животными. Сегодня баннер с фразой "Животных не кормить" демонтируют и заменят на другой, но информация на нем будет связанна также с антикоррупционной тематикой.

Добавим, что в соответствии с Законом "О противодействии коррупции" целью противодействия коррупции является устранение коррупции в обществе.

Достижение цели реализуется посредством решения следующих задач:

формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции; выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий; укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции; развития международного сотрудничества по противодействию коррупции; выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.

При этом в качестве одной из мер противодействия коррупции предусматривается формирование антикоррупционной культуры в обществе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028498-zhivotnyh-ne-kormit-zvonok-v-antikor-iz-za-neobychnogo-bannera-obsuzhdayut-v-seti/