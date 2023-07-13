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"Творится что-то ужасное": посторонний мужчина попал на видео в комнате воспитанниц детдома в Атырау

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Мужчина в комнате девочек в детском доме в Атырау
Мужчина в комнате девочек в детском доме в Атырау. Кадр из видео: instagram.com/egovpress

Вокруг детского дома "Шанырак" в Атырау разгорается скандал - в соцсетях появилось видео, на котором видно, что в комнате воспитанниц детдома находится посторонний мужчина.

Детский дом "Шанырак" в Атырау оказался в центре внимания общественности несколько дней назад, когда в сетях появилось видео с плачущим воспитанником детдома. Он жаловался на тяготы жизни в учреждении.

После резонансного видео в Атырау выехала детский омбудсмен Динара Закиева. Позже она сообщила, что при проверке камер видеонаблюдения и анонимном опросе детей в учреждении были выявлены нарушения, в частности, конфликты между самими детьми, а также нахождение в детдоме посторонних взрослых людей.

Все эти факты переданы в прокуратуру, сообщала Закиева.

А вчера Instagram-страница egovpress опубликовала видеоролик, на котором видно, что в комнате девочек-воспитанниц детского дома действительно находится мужчина.

"В детской деревне семейного типа "Шанырак" творится что-то ужасное. Согласно видео, неизвестный администрации мужчина приходит и играется с девочками, а сами сотрудники заставляют детей пить воду из унитаза. Компетентные органы просим разобраться в ситуации", - говорится в подписи к посту.

При этом в самом учреждении, как сообщает телеканал "Астана", не смогли ответить, кем является человек на видео.

Между тем кадры уже прокомментировали в полиции Атырауской области.

"В отношении детского дома "Шанырак" управлением полиции города Атырау проводится расследование по части 2 статьи 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК", - говорится в сообщении.

В Управлении образования Атырауской области телеканалу сообщили, что учреждение посетили сотрудники прокуратуры.

Отметим, согласно информации на официальном сайте детской деревни "Шанырак", детская деревня семейного типа - организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открытая в Атырауской области в 2001 году. С 2002 года к детской деревне был присоединен Дом юношества.

Сегодня в детской деревне функционируют 6 домов, в каждом доме проживают по 7-9 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Всего в деревне проживает 50 детей.

В Доме юношества проживают 25 юношей и девушек, большинство из которых - выпускники детской деревни и дети из других детдомов области в возрасте от 16 до 23 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028443-tvoritsya-chto-to-uzhasnoe-postoronniy-muzhchina-popal-na-video-v-komnate-vospitannits-detdoma-v-atyrau/

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