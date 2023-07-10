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Подросток в слезах рассказал о жизни в детском доме в Атырауской области

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Подросток сидит на диване
Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы призвали провести проверку в детском доме в Атырау после того, как в соцсетях появилось видео с плачущим воспитанником детдома. Ситуацию прокомментировал замакима региона.

Несколько дней назад Instagram-страница atyrauoil.official опубликовала видеоролик, на котором плачущий подросток жалуется на тяготы жизни в детском доме.

Как оказалось, на кадрах запечатлен воспитанник Атырауской областной детской деревни семейного типа и дома юношества "Шанырак". Исполняющая обязанности директора учреждения опубликовала на Facebook-странице детского дома видеоролик, на котором показала условия проживания в детдоме.

В ролике также появился и сам мальчик. Он рассказал, что видеоролик, появившийся в соцсетях, был снят в феврале этого года в центре адаптации для несовершеннолетних. Подросток, по его словам, тогда был в сильном стрессе, а сотрудница центра сняла его без его разрешения.

Тем не менее для прояснения ситуации в регион прибыла недавно назначенная на должность уполномоченного по правам детей Динара Закиева. Она встретилась с воспитанниками детского дома, о чем рассказала в своем Facebook-аккаунте.

По словам омбудсмена, были проверены записи видеонаблюдения в детском доме, а также проведен анонимный опрос среди детей. Это позволило установить некоторые нарушения в учреждении, в частности рукоприкладство со стороны двух воспитателей, конфликты между некоторыми воспитанниками, а также нахождение чужого взрослого в доме.

"Для проверки и принятия дальнейших мер мною передана информация заместителю акима области и будет направлена в прокуратуру.

В целом, дети были открыты к разговору, рассказали мне, кем хотят стать в будущем, поделились своими переживаниями. Записали мой номер, чтобы переписываться", - написала Закиева.

Она также подчеркнула, что сейчас объявлен конкурс на должность нового директора учреждения.

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев также прокомментировал ситуацию, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.

"Судя по тому, что мы видели, сегодняшняя ситуация - результат разногласий между бывшими работниками детдома и бывшим руководством учреждения. От их действий пострадали дети", - написал Бисембиев.

Он также напомнил, что в скором времени будет назначен новый руководитель детской деревни.

"Я приглашаю педагогов с опытом работы принять участие в конкурсе на должность", - добавил замакима.

В завершение он отметил, что в "Шаныраке" будет усилена система видеонаблюдения, камеры будут подключены напрямую к управлению образования. Кроме того, у учреждения появится собственная пресс-служба.

Согласно информации на официальном сайте детской деревни "Шанырак", детская деревня семейного типа - организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открытая в Атырауской области в 2001 году. С 2002 года к детской деревне был присоединен Дом юношества.

Сегодня в детской деревне функционируют 6 домов, в каждом доме проживают по 7-9 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Всего в деревне проживает 50 детей.

В Доме юношества проживают 25 юношей и девушек, большинство из которых - выпускники детской деревни и дети из других детдомов области в возрасте от 16 до 23 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027984-podrostok-so-slezami-rasskazal-o-zhizni-v-detskom-dome-v-atyrauskoy-oblasti/

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