Где в Казахстане чаще всего разводятся, рассказали эксперты

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

За три месяца текущего года в Казахстане развелось почти четыре тысячи пар. При этом почти половина граждан страны считает развод недопустимым, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказала руководитель отдела РАГС аппарата акима Медеуского района Алматы Венера Галиева, каждый день брак расторгает от одной до 12 пар. Венера работает в районном ЗАГСе города уже 11 лет и каждый день видит десятки браков и разводов.

По ее словам, бывало и так, что молодожены приходили разводиться на следующий день после заключения брака.

"В совместном заявлении указывают такие причины: "не сошлись характерами", указывают то, что муж или жена злоупотребляют алкогольными напитками, спиртными, наркотическими веществами.

Игромания вот сейчас очень часто встречается – прямо так пишут, что игроман. Далее пишут, что у них материальное положение неустойчивое, низкое. Далее они указывают, что отсутствуют дети", – говорит Венера Галиева.

По информации телеканала, по статистике около 40% казахстанцев считают развод недопустимым, а почти 13% думают, что расторжение брака – событие вполне положительное, потому что каждый начинает новую жизнь.

За три месяца 2023 года развелось почти четыре тысячи пар. Чаще всего разводятся в Алматы – примерно 500 разведенных, затем идут Астана и Карагандинская область. Меньше всего расторгают брак в Улытауской, Кызылординской и Атырауской областях.

Разводятся чаще всего молодые пары, где-то на пятом или девятом году совместной жизни.

По словам эксперта Казахстанского института общественного развития Амины Куанышбаевой, в городах разводы встречаются чаще, чем в селах.

Источник: КТК

По информации на сайте Бюро нацстатистики, в январе 2023 года было зафиксировано 1 212 разводов, в феврале – 1 231 развод, в марте расторгли брак 1 429 пар, в апреле и мае – по 1 249 и 1 638 пар соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028438-gde-v-kazahstane-chasche-vsego-razvodyatsya-rasskazali-eksperty/