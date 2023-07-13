Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Гроза, пыльная буря и жара до +42: штормовое предупреждение объявлено в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Солнце светит среди облаков
Небо. Иллюстративное фото: pxhere.com

В четверг, 13 июля, в трех крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня днем ожидается до 36-38 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 21-23 градусов. При этом в столице объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, пыльной бури и чрезвычайной опасности. Астанчан также предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с, а при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Алматы также объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары и чрезвычайной пожарной опасности. Здесь днем ожидается до плюс 35-37 градусов, ночью до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 м/с.

Такая же ситуация и в Шымкенте - здесь также объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности и сильной жары. Синоптики предупреждают: днем температура воздуха поднимется до плюс 40-42 градусов, ночью похолодает лишь до плюс 25-27 градусов. Кроме того, здесь ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Что делать при сильной жаре?

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028433-groza-pylnaya-burya-i-zhara-do-42-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-megapolisah-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.