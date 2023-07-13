Гроза, пыльная буря и жара до +42: штормовое предупреждение объявлено в мегаполисах Казахстана

Небо. Иллюстративное фото: pxhere.com

В четверг, 13 июля, в трех крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня днем ожидается до 36-38 градусов жары, ночью температура опустится до плюс 21-23 градусов. При этом в столице объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, пыльной бури и чрезвычайной опасности. Астанчан также предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с, а при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Алматы также объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары и чрезвычайной пожарной опасности. Здесь днем ожидается до плюс 35-37 градусов, ночью до плюс 23-25 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 м/с.

Такая же ситуация и в Шымкенте - здесь также объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности и сильной жары. Синоптики предупреждают: днем температура воздуха поднимется до плюс 40-42 градусов, ночью похолодает лишь до плюс 25-27 градусов. Кроме того, здесь ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Что делать при сильной жаре?

Чтобы избежать последствий жары, МЧС РК на своем официальном сайте призывает граждан без особой надобности не выходить на улицу, а также:

для защиты от обезвоживания организма больше пить, не менее 1,5-3 литров жидкости в день;

в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;

днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;

во избежание теплового и солнечного удара носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Подчеркивается, что особое внимание в жару необходимо уделять детям.

"Также призываем граждан соблюдать правила безопасности при нахождении в степных и лесных массивах. Основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем, непотушенная сигарета, костер, горящая спичка, масляная тряпка или ветошь, стеклянная бутылка, искры из глушителя транспортного средства, сжигание сухой старой травы, грозовые разряды (молнии)", – добавили представители МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028433-groza-pylnaya-burya-i-zhara-do-42-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-megapolisah-kazahstana/