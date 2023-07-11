Больше 5 млн тенге отдали казахстанцы за билеты на концерт Лары Фабиан и остались ни с чем

Лара Фабиан. Фото: David Wolff - Patrick/Redferns via Getty Images

Несколько десятков казахстанцев купили билеты на концерт известной французской певицы Лары Фабиан, однако попасть на мероприятие так и не смогли, передает "Первый канал "Евразия".

О том, что в столице выступит Лара Фабиан, казахстанцы узнали в начале этого года из соцсетей. Ценители творчества мировой звезды сразу поспешили приобрести билеты, а за несколько дней до выступления, которое должно было пройти в марте, им сообщили неприятную весть.

"Нам пришла рассылка о том, что концерт переносится на октябрь. Нам предложили либо вернуть деньги, либо дождаться концерта. Билеты будут действительны. Нам выслали гарантийное письмо. Это было, правда, уже позже. Мол, до 1 июня нам осуществят полностью возврат денег", - рассказала Гаухар Исина.

Однако денег казахстанцы так и не дождались.

"Сначала нам предложили вернуть деньги на счет банка. Это был первый "звоночек", для нас это было подозрительно. Каким образом так онлайн-платеж будет возвращаться? Вторым "звоночком" стало то, что объявили второй концерт на 24 июня в Астане. Оказалось, что совершенно другой организатор", - вспоминает Гаухар.

Это все насторожило поклонниц певицы и они начали проверять информацию дальше.

"Помимо этого, нам предоставили контракт с якобы официальным агентом Лары Фабиан. Этот контракт датирован с 25 февраля 2023 года, а билеты начали продавать с начала января 2023 года. Дата проведения концерта - 1 октября 2023 года в Алматы. А билеты продавались на 20 марта в Астане, то есть еще одна нестыковка. На сайте Лары Фабиан изначально в графике концертов Астаны не было", - поделилась Гаухар.

Собрав всю информацию, некоторые из обманутых обратились к правоохранителям.

"Предполагаю, что здесь прослеживаются какие-то, наверное, действия мошенников, скорее всего. Мы обращались в органы внутренних дел. Я обращался в управление полиции, но мое заявление было отклонено. Они ссылались на то, чтобы мы урегулировали вопрос в частном порядке, досудебном, либо обращались в судебные органы", - поделился другой поклонник певицы Атабек Умарбек.

В полиции Алматы объяснили, почему не зарегистрировали заявление.

"Изучив обстоятельства дела, было дано разъяснение гражданам о том, что им необходимо обратиться с иском в суд в гражданско-правовом порядке, поскольку между сторонами возникли гражданско-правовые отношения, и должны быть решены только аналогичным образом", - сообщили в департаменте.

Можно ли вообще как-то вернуть и привлечь к ответственности организаторов, ответили юристы.

"В судебном порядке можно запросить, куда были потрачены деньги. Если денежные средства потрачены не по целевому назначению, то есть порядок признать данную сделку недействительной.

Если данную сделку можно признать недействительной, то, соответственно, в последующем это является основанием для обращения в правоохранительные органы по возбуждению уголовного дела", - пояснил адвокат Мерхат Ахметолдин.

Сами организаторы концерта на звонки журналистов не ответили. К слову, теперь около 20 казахстанцев, которые в общей сложности отдали больше 5 миллионов тенге, готовят коллективное обращение в МВД, Генеральную прокуратуру и Агентство по финансовому мониторингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028121-bolshe-5-mln-tenge-otdali-kazahstantsy-za-bilety-na-kontsert-lary-fabian-i-ostalis-ni-s-chem/