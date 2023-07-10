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Водитель авто припарковался прямо на детской площадке в Семее (видео)

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Авто на детской площадке
Авто на детской площадке. Кадр из видео: instagram.com/typicalsemey

В соцсетях появилось видео, на котором водитель авто пытается выехать с детской площадки. Департамент полиции Абайской области в своем официальном Telegram-канале прокомментировал инцидент.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram-паблике "Типичный Семей". Судя по кадрам, водитель авто пытается выехать с детской площадки.

"Большое количество пользователей отмечало полицию под публикацией видео в соцсетях, на котором мужчина припарковал машину, заехав на детскую площадку.

Проверка по данному факту проводилась сотрудниками батальоном патрульной полиции ДП области Абай. Был установлен виновный в инциденте 42-летний владелец транспортного средства Toyota Camry", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что его привлекли к ответственности по части 2 статьи 597 КоАП РК "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств".

В полиции добавили, что санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Напомним, ранее автоледи из Алматы привлекли к ответственности за парковку у детской площадки после появления соответствующего видеоролика в соцсетях.

В мае этого года водитель автомашины марки Daewoo допустил наезд на 7-летнего мальчика во дворе одного из ЖК в Алматы. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028106-voditel-avto-priparkovalsya-pryamo-na-detskoy-ploschadke-v-semee-video/

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