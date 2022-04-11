Алматинку наказали за парковку у детской площадки после видео в соцсетях
Автоледи из Алматы привлекли к ответственности за парковку в неположенном месте после появления соответствующего видеоролика в соцсетях. Об этом сообщил замглавы Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в Instagram.
На кадрах появившегося в соцсетях ролика видно, что женщина припарковала автомобиль практически на детской площадке. На замечание жительницы дома автоледи отреагировала агрессивно и убирать авто отказалась.
Как отметил Абдрахманов, многие горожане отмечали его аккаунт и аккаунт полиции Алматы под публикацией с видеороликом.
Полиция провела проверку и установила нарушителя - им оказалась 36-летняя водитель Mitsubishi Outlander.
Женщину привлекли к административной ответственности по статье 597 КРК об АП "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств".
Замглавы алматинской полиции подчеркнул, что такое поведение на дорогах недопустимо.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964400-almatinku-nakazali-za-parkovku-u-detskoy-ploschadki-posle-video-v-sotssetyah/