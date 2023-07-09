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МЧС предупредило казахстанцев о сильной жаре

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Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: sutiporn somnam/Getty Images

Органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых погодных условий, сообщает МЧС в своем официальном Telegram-канале.

43-градусная жара и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане, заявили сотрудники ведомства.

"В предстоящие дни восточные, северо-восточные и юго-восточные регионы страны будут находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются дожди с грозами, градом и порывистым ветром", - говорится в сообщении ведомства.

Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-Западного антициклона.

По этой причине, как отметили в МЧС, весь период на западе, 9-10 июля на северо-западе, 10 июля в центре Казахстана ожидается очень сильная жара до +43 градусов

Дежурные службы органов гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности.

Отметим, что ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в большинстве регионов Казахстана из-за жаркой погоды, осадков и сильного ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027939-mchs-predupredilo-kazahstantsev-o-silnoy-zhare/

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