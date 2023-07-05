Подросток из Петропавловска спас тонущего 13-летнего мальчика, бросившегося на помощь брату

Водоем в Петропавловске. Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Подросток из Петропавловска спас 13-летнего мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не утонул, передает NUR.KZ со ссылкой на группу по связям с общественностью ДЧС СКО.

Случай произошел 4 июля. Двое братьев – 7 и 13 лет – играли днем на берегу водоема, заполненного талой водой в 20-м микрорайоне Петропавловска. Младший, как сообщается, решил "помочить ноги" и упал в воду.

"Увидев, что брат тонет, старший бросился ему на помощь, вытолкнул на берег, но сил самостоятельно выбраться из глубокого котлована с глинистыми берегами уже не хватило. А рядом не оказалось никого из взрослых", – говорится в пресс-релизе.

На помощь детям пришел 15-летний подросток Аслан Гималетдинов.

"Ездил по делам по городу на велосипеде, оказался на улице Жукова. Услышал крики о помощи, и одновременно – бегущую по тропинке вверх по склону оврага девочку, которая тоже звала на помощь. Понял, что кто-то тонет. Не раздумывая, бросился бежать", – вспоминает произошедшее Аслан.

Спасатели и медики. Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Подбежав к воде, он увидел растерянно сидевшего на берегу мальчика, и в нескольких метрах, в глубине котлована, мальчика постарше, из последних сил боровшегося за жизнь, говорится в сообщении.

"Он не мог уже кричать, выбился из сил. Насколько было возможно, зашел в воду, протянул руку мальчику, который схватил ее мертвой хваткой. Вытащил на берег. Оба брата были в шоковом состоянии. Успокаивал, как мог", – дополнил Аслан.

Вскоре на место прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

"Они осмотрели детей, оказали им необходимую помощь, в первую очередь – психологическую. Со спасателем оказалось сложнее. Зайдя в воду, Аслан от стресса не почувствовал боли, а позже, на берегу, ощутив жжение в области стопы, обнаружил глубокий порез. Медики обработали рану, наложили повязку", – рассказали в группе по связям с общественностью ДЧС СКО.

15-летнему Аслану обрабатывают рану. Фото: Группа по связям с общественностью ДЧС СКО

Сам Аслан, как сообщается, не считает, что совершил что-то героическое. Говорит, что на его месте так поступил бы каждый.

В ДЧС СКО отметили, что в Петропавловске расположены 2 официальных пляжа, там дежурят спасатели, остальные места запрещены для купания и опасны, особенно для детей.

Ранее мы рассказывали о спортсмене из Алматы, который бросился в реку, чтобы спасти тонувшую девочку.

На Единой платформе интернет-ресурсов госорганов приводятся правила безопасности на водных объектах.

Так, на водоемах запрещается:

купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;

купание в необорудованных, незнакомых местах.

При этом взрослые обязаны не допускать:

одиночное купание детей без присмотра;

купание в неустановленных местах;

катание на неприспособленных для этого средствах, предметах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027722-podrostok-iz-petropavlovska-spas-tonuschego-13-letnego-malchika-brosivshegosya-na-pomosch-bratu/