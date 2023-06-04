Мужчина бросился в реку, чтобы спасти тонущую девочку в Алматы (видео)

Спасение девочки в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__official

Героическое спасение девочки, упавшей в реку в Алматы, попало на видео. Произошедшее прокомментировали в городском департаменте по ЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Девочка упала в реку в Алматы, ее уносило сильным потоком воды. На помощь бросились неравнодушные люди, которые помогли ей выбраться.

Кадры спасения ребенка опубликовали в Instagram-аккаунте Kris P Official. На них – мужчина вытаскивает из воды девочку, в то время как двое других горожан ему помогают.

"Друг, тренер по боксу, во время пробежки с учениками по Алматинке увидел, как девочка упала, и он бросился ее спасать", – гласит описание к посту.

В пресс-службе городского департамента по ЧС сообщили, что связались со спасителем девочки. Им оказался 28-летний тренер по боксу по имени Данияр.

"2 июня около 20:00 28-летний тренер по боксу Сафин Данияр Нуржанович с группой учеников совершал пробежку по набережной бетонного (стабилизированного) русла реки Большая Алматинка районе ЖК "Шахристан".

Внезапно группа, следовавшая впереди, окликнула Данияра: присмотревшись, он увидел две детские руки, торчавшие из потока воды, – это была девочка примерно 13-14 лет. Как оказалось, она попала в водосливное устройство, подростка затягивало сильным потоком", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДЧС.

Несмотря на риск для своей жизни, тренер бросился на помощь – он вытащил ребенка из воды. Девочку перехватили двое его учеников, стоявших в это время на бетонной подпорке.

"Мою левую ногу затянуло сильным потоком. Опираясь на правую ногу и бетонную подпорку, мне удалось рывком вытащить уже обессиленную девочку. Видимо, она длительное время пыталась выбраться, однако, не справившись с течением, уже начала уходить под воду.

Девочка была отведена в безопасное место, она была с подругой и подходившими (к месту происшествия – прим. ред.) взрослыми. К сожалению, имя девочки не узнал, отвел, убедившись в ее безопасности – мне необходимо было дальше продолжать свою тренерскую работу. Хочу поблагодарить свою бдительную группу, которая заметила тонувшую девочку", – рассказал Данияр.

За спасение человеческой жизни в экстремальных условиях руководством ДЧС Алматы будет внесено представление к награждению, рассказали в департаменте.

По информации на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов приводятся правила безопасности на водных объектах.

Так, на водоемах запрещается:

купание в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;

купание в необорудованных, незнакомых местах.

При этом взрослые обязаны не допускать:

одиночное купание детей без присмотра;

купание в неустановленных местах;

катание на неприспособленных для этого средствах, предметах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2023298-muzhchina-brosilsya-v-reku-chtoby-spasti-tonuschuyu-devochku-v-almaty-video/