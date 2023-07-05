Участок улицы Кенесары перекрыли в Астане

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане продолжают средний ремонт дорожного полотна, из-за чего здесь на сутки ограничат проезд по участку улицы Кенесары, передает официальный сайт акимата Астаны.

Сообщается, что с 5 по 6 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Кенесары от улицы М. Габдуллина до проспекта Республики.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении акимата.

Карта. Скриншот: 2gis.kz

Напомним, что несколько дней назад на брифинге акима Астаны Жениса Касымбека попросили ответить, почему в столице так часто ремонтируют одни и те же дороги.

"Если мы по городу активно ездим, видим, что в разных частях города идут работы, не только в центре", – заявил Касымбек.

По его словам, 55 км дорог в городе в этом году подвергаются различным видам ремонта – это 72 улицы в различных частях города.

Добавим также, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027587-uchastok-ulitsy-kenesary-perekryli-v-astane/