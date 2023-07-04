Детям в Казахстане теперь будут присваивать ИИН сразу при рождении

Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

МВД совместно с заинтересованными госорганами запущен новый пилотный проект по присвоению детям ИИН сразу после рождения, об этом сегодня сообщает информационный медиапортал ведомства Polisia.kz.

Как пояснили в ведомстве, раньше ребенку ИИН присваивался после обращения родителей за получением свидетельства о рождении, в связи с чем многие дети оставались неучтенными до тех пор, пока их родители не получат такое свидетельство.

Также, согласно прежнему механизму, орган РАГС сначала регистрировал актовую запись о рождении ребенка с указанием его фамилии, имени и отчества на основании заявления родителей, далее органами внутренних дел ребенку формировался ИИН и только после этого родителям выдавалось свидетельство о рождении.

А теперь, как сообщили в МВД, система РАГС уже после получения медицинского свидетельства о рождении автоматически создаст актовую запись о рождении ребенка без фамилии, имени и отчества, на основании которой сформируется ИИН.

По информации ведомства, это позволит системе автоматически запустить механизм по оказанию ряда госуслуг в проактивном формате (по предложению услугодателя) без личного обращения родителей, что исключит необходимость обращаться им в какие-либо органы за получением услуг, таких как:

получение пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком;

назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет.

"Одновременно система направит SMS-сообщение матери о предоставлении сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка (нужно ответить в течение 3 рабочих дней), как только будут получены фамилия, имя и отчество ребенка, сформируется свидетельство о рождении.

Таким образом реализация механизма присвоения ИИН ребенку без фамилии, имени и отчества до выдачи свидетельства о рождении позволит осуществлять не только полноценный учет родившихся детей в информационных системах госорганов, но и уже на этой стадии оказывать родителям госуслуги, связанные с рождением ребенка", – добавили в МВД.

Добавим, что ИИН (индивидуальный идентификационный номер) — уникальный 12-значный номер, который хранится в единой информационной базе страны. Эти номера были введены законом РК "О национальных реестрах идентификационных номеров" в январе 2007 года.

После вступления в силу Закона РК "О национальных реестрах идентификационных номеров" и Правил формирования ИИН (13 августа 2007) детям, родившимся на территории страны у граждан РК, ИИН присваивался автоматически при регистрации ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027545-kazahstantsy-teper-budut-poluchat-iin-srazu-pri-rozhdenii/