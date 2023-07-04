Домашних тиранов начали привлекать к ответственности без заявления жертв в Казахстане

Мужчина держит ремень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Домашним дебоширам ужесточили наказание в Казахстане. Теперь приехавший на место полицейский может составить протокол без заявления потерпевшей стороны, передает сайт телеканала КТК.

Приехавшему на вызов сотруднику полиции для составления административного протокола достаточно будет показаний свидетелей или записи с камер видеонаблюдения. В таких случаях заявление от потерпевшей стороны не является теперь обязательным.

Кроме того, шанс на примирение в суде у семейного дебошира будет один.

Соответствующие поправки в Административный кодекс вступили в силу с 1 июля. И за это время казахстанские полицейские возбудили более 300 административных дел, при этом задержано было 65 человек.

"За семейный скандал агрессор будет предупрежден либо арестован на пять суток. В случае повторного совершения – 10 суток ареста. За побои – 10 суток ареста, за повторные – 20 суток ареста.

За причинение легкого вреда здоровью – 15 суток ареста, а повторное – 25 суток. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос назначения общественных работ за бытовое насилие", – рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета АП МВД РК Акмарал Серикбаева.

Источник: КТК

Напомним, в сентябре 2022 года в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить наказание за домашнее насилие.

В октябре прошлого года глава МВД Марат Ахметжанов рассказал, что с начала 2022 года в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии. Однако по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как потерпевшие отказывались от подачи заявлений.

По его словам, на совершение семейно-бытового насилия влияют следующие факторы:

социальная неустроенность;

пьянство, наркомания;

психические заболевания;

изоляция и закрытость семьи;

увлечение азартными играми.

В апреле в МВД сообщили, что поправки в Уголовный кодекс, касающиеся решения проблемы семейно-бытового насилия, вступят в силу 19 мая, а в КоАП – с 1 июля.

"В отдельные статьи Уголовного кодекса (ст. 106, 107 УК), связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

Это позволит перевести их с небольшой в среднюю тяжесть и применить санкцию в виде ареста для изоляции преступника. Также это сделано с целью усилить ответственность", – пояснил тогда вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027430-domashnih-tiranov-nachali-privlekat-k-otvetstvennosti-bez-zayavleniya-zhertv-v-kazahstane/