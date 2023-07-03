На возмущения алматинцев по поводу платного входа в предгорье Алатау ответили в Минэкологии

Дорога в горах. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинцев возмутил платный вход в предгорье Алатау - с них потребовали 500 тенге. Однако, как рассказали корреспонденту NUR.KZ в Минэкологии РК, оплата за вход составляет 545 тенге уже с начала года.

Видео возмущенных алматинцев появилось в Telegram-канале "Выход к правде".

"Активисты встревоженно заявляют, что вход в предгорье Алатау стал платным. По их словам, с посетителей теперь требуют по 500 тенге", - говорится в описании к видео.

Между тем, в Министерстве экологии рассказали, что на видео показан контрольно-пропускной пункт "Кимасар", расположенный в урочище Кимасар Мало-Алматинского лесничества Медеуского филиала Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

В ведомстве отметили, что в соответствии с налоговым и природоохранным законодательством использование особо охраняемых природных территорий и предоставление услуг природоохранными учреждениями осуществляется на платной основе.

"Проезд через КПП платный с 27 января текущего года, оплата составляет 545 тенге. Из них 345 тенге на основании статей 589-592 Налогового кодекса РК являются налоговым отчислением, в размере 0,1 МРП, за использование особо охраняемой природной территории с каждого физического и юридического лица.

200 тенге взымается согласно тарифов, утвержденных приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК № 27-56/253 от 30.12.2020 года за предоставление услуг по санитарной очистке и по благоустройству территории нацпарка", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что пенсионерам и ветеранам вход бесплатный.

Отмечается, что согласно статьи 38 Закона РК "Об особо охраняемых природных территориях", природоохранные учреждения могут оказывать платные услуги.

Денежные средства, поступившие на специальный счет ГНПП, расходуются на благоустройство троп и туристских маршрутов: установка беседок, туалетов, навесов, смотровых площадок, очистка, приобретение специальных средств для уборки территории от ТБО, затраты на информационные и агитационные аншлаги, заработную плату технического персонала.

"Кроме того, с каждым годом количество посетителей ГНПП увеличивается, в связи с чем для осуществления контроля в установленном порядке за проходом посетителей и проездом транспортных средств устанавливается контрольно-пропускной пункт при въезде на территорию ГНПП.

Вместе с тем, согласно правилам, на территории природоохранного учреждения не допускается нахождение без подтверждающего документа об оплате", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027305-na-vozmuscheniya-almatintsev-po-povodu-platnogo-vhoda-v-predgore-alatau-otvetili-v-minekologii/