"С каждым днем все хуже": мальчику из многодетной семьи в Астане не могут поставить диагноз

Бекнур. Фото: из личного архива

8-летний Бекнур из Астаны несколько лет борется с болезнями. За это время дважды ребенок перенес трансплантацию костного мозга. Но сейчас он снова столкнулся с новым недугом, передает NUR.KZ.

"Бекнур родился в 2015 году, беременность проходила нормально, как и роды. Сын рос нам на радость. В 2017 году ребенок заболел, после обследования ему поставили диагноз "лейкоз". Провели пересадку костного мозга от папы, а в 2018 году случился рецидив. Мы стали искать донора за рубежом: нашли двух доноров в Турции и сделали пересадку от неродственного донора.

Однако в 2020-м в мае опять случился рецидив. Мы сразу поехали в Турцию, так как там был еще один донор, нам он подходил на 100%. В 2021 году сыну снова сделали пересадку костного мозга. Ребенок стал восстанавливаться", - говорит мама мальчика, Нургуль Сыдыкбаева.

В мае 2023 года ребенку поставили диагноз "Антрациклиновая кардиомиопатия. Функциональная недостаточность митрального клапана умеренной степени". Сейчас Бекнур жалуется на боли в животе, слабость, усталость, отсутствие аппетита.

"Наши врачи не могут поставить диагноз. Мы прошли все анализы, но ничего не нашли, говорят, все в порядке. Купили много лекарств, которые не помогают. Поэтому мы приняли решение лететь в Турцию на обследование.

Счет, выставленный клиникой, составляет около 11 000 000 тенге. Мы простая семья из Астаны, растим четверых детей, из которых Бекнур - старший. У нас нет материальной возможности собрать такую большую сумму в короткие сроки, а ребенку с каждым днем все хуже. Помогите спасти нашего сына", - заключила мама Бекнура.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 8906 4542

Halyk: 4405 6397 0481 6220

ИИН: 950519450478

Карты привязаны к номеру: +7 702 951 42 58, NURGUL SYDYKBAYEVA, мама

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027300-s-kazhdym-dnem-vse-huzhe-malchiku-iz-mnogodetnoy-semi-v-astane-ne-mogut-postavit-diagnoz/