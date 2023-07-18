"Учит меня быть сильной": жительница Усть-Каменогорска мечтает поставить сына на ноги

Артем. Фото: из личного архива

6-летний Артем Антипин из Усть-Каменогорска с рождения страдает ДЦП. Его мама старается поставить сына на ноги, возя ребенка на реабилитацию. Сейчас мальчику нужен еще один курс, передает NUR.KZ.

"Сын родился 8-месячным, при родах кости черепа сместились вправо, но врачи уверяли, что на четвертый день восстановится. Этого не случилось. Артем был беспокойный, плохо спал, но врачи все списывали на колики. В пять месяцев моему ребенку поставили диагноз "ДЦП, спастический тетрапарез".

У врачей не было надежды - говорили, что он никогда не будет ходить. Но я не опустила руки. Мы постоянно занимаемся у нас в городе, ездили в Астану. Также ездили два раза на реабилитацию в Россию. В прошлом году нам удалось попасть в Институт Симо Милошевича", - говорит мама мальчика Оксана Антипина.

После этого, говорит она, Артем научился самостоятельно делать несколько шагов. Сейчас он может сидеть, ползать, самостоятельно вставать у опоры, ходить с опорой или за руку с мамой.

"В этом году мы хотим пройти еще один курс в Институте Симо Милошевича. Я воспитываю ребенка одна. Мне помогают мои родители, но финансово мы не можем это осилить. Я хочу, чтобы мой ребенок стал самостоятельным и мог себя обслуживать. Мы проделали огромный путь и достигли хороших результатов. И нам нельзя прерывать реабилитации.

Мой сынок Артем - настоящий герой. Он учит меня любить, быть сильной, да просто быть собой. Неважно, с какими обстоятельствами вы столкнулись: вы можете все. Надо просто жить, ставить цели и идти вперед. И если меня спросят "кто твой мотиватор?", я покажу сына. Пожалуйста, помогите Артему попасть на реабилитацию в институт. Так как только там мы добились первых самостоятельных шагов", - заключила мама.

Стоимость реабилитации составляет 1,5 млн тенге. Большую часть семья собрала самостоятельно, остаток к сбору - 700 000 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027291-uchit-menya-byt-silnoy-zhitelnitsa-ust-kamenogorska-mechtaet-postavit-syna-na-nogi/