Как прошел Центральноазиатский медиафестиваль Media Camp Fest 2023

Медиафестиваль. Фото: www.facebook.com/InternewsTaj/

Корреспондент NUR.KZ Юлия Абрамова посетила Центральноазиатский медиафестиваль Media Camp Fest 2023, уже в пятый раз проводящийся компанией Internews Network.

Медиафестиваль направлен на развитие информационной среды и дает возможность обмена идеями, мнениями и точками зрения между сотрудниками СМИ стран Центральной Азии.

В этом году фестиваль открыло выступление группы Steppe sons, после чего, согласно национальным традициям, собравшихся осыпали шашу. С приветственным словом выступил глава представительства Internews в Центральной Азии Марат Бигалиев.

«Я рад поприветствовать вас от лица всей большой команды, которая готовила этот фестиваль. На нем мы поговорим о том, как видим прошлое, настоящее и будущее медиа стран Центральной Азии, о деколонизации, безопасности журналистов и о многом другом, важном для нашего региона. Завершим мы фестиваль нашим традиционным конкурсом MediaCAMP Award», - заявил Марат Бигалиев.

Он отметил, что в этом году на конкурс были присланы более 600 заявок. Также фестиваль в этом году собрал 33 ментора и эксперта.

Затем стартовали панельные дискуссии, в рамках которых спикеры рассказали о различных наболевших вопросах и способах их освещения в СМИ. К примеру, политологи Узбекистана и Казахстана, а также руководители СМИ из Казахстана и Таджикистана обсудили вопросы деколонизации в странах Центральной Азии.

Спикеры медиафестиваля также рассказали о том, как создавать уникальные форматы для TikTok, как обучить журналистов работать в Telegram и многое другое. Кроме того, один из важных блоков мероприятия был посвящен свободе слова в разных странах Центральной Азии. Представители СМИ рассказали о давлении на независимые медиа.

Кроме того, в рамках медиафестиваля основатель Дома медиаграмотности в Узбекистане Мухайё Саидова рассказала, как стала преподавать медиаграмотность в школе своей дочери – после того, как ребенок попросил купить смартфон. Ведь, по мнению Саидовой, интернет несет не только возможности, но и риски для подростков и важно научить подрастающее поколение отличать надежные и ненадежные источники информации.

Также сооснователь Your.tj, Зебо Таджибаева из Таджикистана поделилась своим опытом обучения журналистов в разных уголках страны, что позволило собрать специалистов в единый пул, чтобы иметь возможность публиковать уникальные истории из любого региона Таджикистана.

В рамках медиафестиваля прошли мастер-классы от ведущих специалистов медиа-отрасли и награждение победителей конкурса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027287-kak-proshel-tsentralnoaziatskiy-mediafestival-media-camp-fest-2023/