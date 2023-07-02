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30 лет независимости Казахстана

Токаев поздравил казахстанцев с праздником

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня на своей странице в Twitter поздравил всех казахстанцев с Национальным днем домбры.

"Поздравляю всех с Национальным днем домбры! Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Сделаем все возможное для популяризации домбры", – написал глава государства.

Напомним, день домбры был утвержден 12 июня 2018 года указом экс-президента Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Ежегодно национальный праздник проходит в первое воскресенье июля. В этом году дата пришлась на 2 число месяца. В прошлом году день домбры в Казахстане отмечали 3 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027196-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom/

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