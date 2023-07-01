Часть улиц перекроют в Астане в воскресенье из-за гонки

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В воскресенье, 2 июля, в Астане будет проводиться гонка Ironman Kazakhstan, из-за чего часть улиц будет недоступна для транспорта, сообщается на Instagram-странице организаторов.

Часть столичных улиц будет перекрыта 2 июля с 6:00 до 19:00.

"Движение будет ограничено на участках, где проходит гонка. По мере прохождения спортсменами дистанции, дороги будут постепенно открываться. Старт и финиш гонки будут расположены в триатлон-парке", - рассказали организаторы.

Организаторы гонки опубликовали схему перекрытия дорог:

04:00 – 18:00 – по проспекту Бауыржана Момышулы – частичное перекрытие двух полос дороги от улицы Елим-Ай до улицы Сарайшык;

04:00 – 18:00 – по улице Ахмета Байтурсынова – частичное перекрытие двух полос дороги до проспекта Тауелсиздик;

04:00 – 11:00 – по проспекту Тауелсиздик – частичное перекрытие по улице Жумекен Нажимеденова до улицы Шамши Калдаякова;

04:00 – 11:00 – съезд с моста Арыс на проспект Мангилик Ел до улицы Достык, поворот направо до площади перед Акордой, выезд вдоль Центрального концертного зала под мостом Арыс и на улицу Алихана Бокейхана;

04:00 – 11:00 – по улице Алихана Бокейхана до улицы Керей-Жанибек ханов, а затем по 38-й улице до проспекта Улы дала;

04:00 – 18:00 – проспект Улы дала до Южного объезда, оттуда перекрытие внутренней стороны от съезда до разворота на пересечении с улицей Нурпеис Байганин и обратно до Триатлон парка.

"Призываем жителей и гостей столицы поддержать это значимое спортивное событие и способствовать развитию города и туризма", - обратились к астанчанам.

С более подробной информацией можно ознакомиться в карусели.

Отметим также, что из-за гонки некоторые автоубсы поменяют свои маршруты. Об этом сообщает Instagram-страница компании CTS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027180-chast-ulits-perekroyut-v-astane-v-voskresene-iz-za-gonki/