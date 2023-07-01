Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Джамбокызы": бегемота в зоопарке Алматы назвали в честь героини мультфильма (видео)

Опубликовано:

Бегемотик Глория
Бегемотик Глория. Кадр из видео: instagram.com/almatyzoo

В конце мая в зоопарке Алматы родился бегемот, однако имя новорожденной малышке выбрали лишь сейчас. Девочку назвали в честь героини мультфильма, сообщает Instagram-страница зоопарка.

Имя для бегемота выбрали подписчики страницы - они предложили назвать малышку в честь героини популярного мультфильма "Мадагаскар".

"Большинство из вас предложили назвать маленького бегемота в честь красавицы-бегемотихи из мультфильма "Мадагаскар". Теперь у нашей малышки есть имя - Глория! С днем рождения, Глория Джамбокызы!" - говорится в подписи к посту с видеороликом.

В зоопарке рассказали, что родители Глории - Джамбо и Лотти живут в алматинском зоопарке уже много лет. 16-летний Джамбо прибыл в Казахстан из Израиля в 2009 году, а 13-летняя Лотти прибыла из Франции в 2018 году.

"Пара сложилась не сразу. Некоторое время Джамбо даже обижал Лотти. И мы очень переживали за наших бегемотов. Ведь иногда так бывает: пара есть, а любви нет. Но все закончилась хеппи эндом!" - поделились в зоопарке.

Глория родилась 22 мая. Вес малышки составлял 38 кг, а рост - 50 сантиметров.

"Мамочка чувствует себя хорошо, вместе с малышкой живет в уличном вольере и принимает поздравления от своих почитателей", - говорится в публикации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027175-dzhambokyzy-begemota-v-zooparke-almaty-nazvali-v-chest-geroini-multfilma-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.