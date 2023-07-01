"Джамбокызы": бегемота в зоопарке Алматы назвали в честь героини мультфильма (видео)

Бегемотик Глория. Кадр из видео: instagram.com/almatyzoo

В конце мая в зоопарке Алматы родился бегемот, однако имя новорожденной малышке выбрали лишь сейчас. Девочку назвали в честь героини мультфильма, сообщает Instagram-страница зоопарка.

Имя для бегемота выбрали подписчики страницы - они предложили назвать малышку в честь героини популярного мультфильма "Мадагаскар".

"Большинство из вас предложили назвать маленького бегемота в честь красавицы-бегемотихи из мультфильма "Мадагаскар". Теперь у нашей малышки есть имя - Глория! С днем рождения, Глория Джамбокызы!" - говорится в подписи к посту с видеороликом.

В зоопарке рассказали, что родители Глории - Джамбо и Лотти живут в алматинском зоопарке уже много лет. 16-летний Джамбо прибыл в Казахстан из Израиля в 2009 году, а 13-летняя Лотти прибыла из Франции в 2018 году.

"Пара сложилась не сразу. Некоторое время Джамбо даже обижал Лотти. И мы очень переживали за наших бегемотов. Ведь иногда так бывает: пара есть, а любви нет. Но все закончилась хеппи эндом!" - поделились в зоопарке.

Глория родилась 22 мая. Вес малышки составлял 38 кг, а рост - 50 сантиметров.

"Мамочка чувствует себя хорошо, вместе с малышкой живет в уличном вольере и принимает поздравления от своих почитателей", - говорится в публикации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027175-dzhambokyzy-begemota-v-zooparke-almaty-nazvali-v-chest-geroini-multfilma-video/