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Парень 10 дней назад выехал на работу и пропал в Кокшетау

Опубликовано:

Абай Ташимов
Абай Ташимов. Фото: ДП Акмолинской области

В Кокшетау 28-летний парень утром 21 июня выехал из дома на работу и пропал. С заявлением в полицию обратился его отец, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, 29 июня в дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление от 61-летнего местного жителя об оказании содействия в поиске его сына Абая Ташимова 08.11.1994 года рождения.

Мужчина пояснил, что парень 21 июня около 07.30 утра выехал из дома на работу и не вернулся, сотовый телефон отключен.

В этот же день стражи порядка зарегистрировали обращение и начали поиски.

Приметы пропавшего: светлые волосы, среднего телосложения, рост 170-175 см, глаза черные. Был одет в черную куртку с капюшоном, темные джинсы синего цвета, на ногах - черные кроссовки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что его номер в последний раз был зафиксирован в Кокшетау по проспекту Назарбаева, 31. Полицейские отработали камеры видеонаблюдения.

Поисковые мероприятия продолжаются. Правоохранители попросили всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего Абая Ташимова, сообщить в 102.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027104-paren-10-dney-nazad-vyehal-na-rabotu-i-propal-v-kokshetau/

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