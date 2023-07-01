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"Отвечали грубо, сломали багаж": Air Astana ответила на жалобы пассажира в соцсетях

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Коричневая сумка
Багаж. Иллюстративное фото: pexels.com

Пассажир самолета Air Astana пожаловался в социальных сетях на поврежденный багаж. Пресс-служба авиакомпании прокомментировала инцидент, передает корреспондент NUR.KZ.

"Стюарды грубили нам. Они отвечали очень грубо... Сломали наш багаж, где есть стекло, сломали два передних колеса", – пожаловался пассажир в Instagram-профиле, показав поврежденный чемодан.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании сообщили, что они урегулировали вопрос касательно багажа автора ролика.

"Касательно ролика пассажира в соцсетях по прибытии рейса КС 911 Алматы-Стамбул 28 июня, сообщаем, что претензий пассажиров к обслуживанию на борту не было. Касательно багажа автора ролика наши коллеги урегулировали его запрос", – сообщили в пресс-службе Air Astana.

Также в авиакомпании напомнили, что информация о помощи по багажу размещена на сайте авиакомпании. А в случае его повреждения необходимо обратиться в отдел по розыску багажа Lost&Found либо отправить запрос на сайте, включая следующие документы:

  • акт о повреждении багажа (PIR), который выдается в отделе Lost&Found;
  • заявление с указанием размера причиненного ущерба в связи с повреждением багажа;
  • посадочный талон;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • фотографии поврежденного багажа.

Кроме того, на официальном сайте Air Astana говорится, что поиск не прибывшего багажа производится в течение 21 дня с момента получения заявления от пассажира.

В случае, если по истечении 21 дня багаж не найден, пассажир может предъявить перевозчику письменную претензию. Отправить претензию о возмещении расходов в связи с утерей багажа можно через форму на сайте авиакомпании.

К претензии необходимо приложить скан-копии следующих документов:

  • багажная бирка;
  • акт о неприбытии багажа (PIR);
  • документ, удостоверяющий личность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027074-otvechali-grubo-slomali-bagazh-air-astana-otvetila-na-zhaloby-passazhira-v-sotssetyah/

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