"Помогите спасти ребенка": астанчанка пытается вылечить 7-летнего сына от рака

Рахман с мамой. Фото: из личного архива

Рахман Бериккул из Астаны уже пять лет борется с раком. Заболел он, когда ему было два года: в одно утро мальчик не смог встать на ножки, а потом перестал ходить, передает корреспондент NUR.KZ.

Узнав диагноз сына - нейробластома забрюшинного пространства, семья начала поиски клиники. В Астане Рахман прошел шесть курсов химиотерапии, перенес три операции. Врачам удалось удалить опухоль и остановить рост метастаз. Но лечение нужно было продолжать, и родители стали искать возможности получения терапии за границей.

"Я нашла клинику в Германии, которая специализировалась именно на нашем диагнозе. Счет был огромный - больше 300 000 евро. Для нашей семьи это просто неподъемная сумма. Я работаю медсестрой в больнице, супруг - на стройке, кроме того, в нашей семье есть старший сынок.

В одиночку, даже при помощи родных и близких, нам не удалось бы собрать такие деньги. Пришлось открыть сбор средств в социальных сетях, но сбор шел медленно. К тому времени самочувствие Рахмана ухудшилось, и я приняла решение срочно обследовать его хотя бы в Турции. Клиника предложила трансплантацию костного мозга, но сразу же предупредили, что не совсем уверены, поможет ли она Рахману. Мы отказались и вернулись домой", - рассказывает мама мальчика Нургуль Нургалиева.

Благодаря неравнодушным людям удалось собрать 156 тысяч евро. У семьи было приглашение на лечение от клиник в Германии и Испании (Барселона). Получить визу в Германию не получилось, и семья приняла решение лететь на лечение в Барселону.

В 2019 году семья отправилась в Испанию, а вернуться удалось только в 2020 году, почти через год, когда открыли границы. Все было хорошо, но два месяца назад Рахман стал спотыкаться и падать. После обследования выяснилось - у мальчика рецидив.

"Я отправила все диски в Барселону, где дали ответ, что не согласны с заключением местных врачей, и что надо дообследовать и найти причину такого состояния ребенка. Наши врачи предложили "тяжелую" химиотерапию и сказали, что Рахман может ее не выдержать. Так как два заключения разные, и есть сомнения, я дала отказ от "химии" и нас выписали.

Я опять вынуждена была открыть срочный сбор. Смета клиники составляет 27 тысяч евро, в клинике будут полностью делать все обследования, IMBG. На данный момент собрано 14 тысяч евро, но клиника пока не дает согласие принять нас с половиной суммы. Я и моя семья обращаемся к вам с большой просьбой, прошу вас, поддержите нас, помогите спасти нашего ребенка", - заключила Нургуль.

Реквизиты:

Halyk: 4405 6397 5136 7002

Kaspi: 4400 4301 9280 7847

Евразийский Банк: 5336 4200 1585 4932

Нургалиева Нургуль Адлыхановна, мама

ИИН 790816401073

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027073-pomogite-spasti-rebenka-astanchanka-pytaetsya-vylechit-7-letnego-syna-ot-raka/