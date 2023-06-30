Контролерам хотят разрешить штрафовать безбилетников в Астане

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев в маслихате рассказал, как будут бороться с безбилетниками в общественном транспорте, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Бекмурзаев указал на важность усиления контроля за оплатой проезда в общественном транспорте. Для этого, по его словам, необходимо наделить контролеров полномочиями накладывать штрафы за безбилетный проезд.

"Мы все знаем ежегодные потери автобусных парков от неуплаты проезда, поэтому ведем активную работу с департаментом полиции города, благодаря им (сотрудника департамента – прим ред. ) в прошлом году оштрафовано 19 тыс. безбилетников.

Актуальным вопросом также является отсутствие полномочий у контролеров общественного транспорта, которым приходится ожидать сотрудников полиции вместе с безбилетником без права задержания", – заявил он.

Власти предлагают ряд мер для решения данной проблемы.

"Предлагается наделить полномочиями работников транспортного контроля по составлению штрафов, то есть административное производство. Это позволит оперативно реагировать на допускаемые со стороны пассажиров и водителей (нарушения – прим. ред.), а также минимизировать факты уклонения от оплаты за проезд и повысить культуру пассажиров в общественном транспорте.

С принятием данной меры мы ожидаем снижение времени по привлечению к адмответственности с 2 часов до 5 минут, пополнение местного бюджета за счет штрафов в пять раз больше по сравнению с текущей ситуацией и повышение культуры проезда в общественном транспорте. Просим поддержать наши предложения для улучшения сервиса пассажирских перевозок", – заявил замакима.

Отметим, что наказание за безбилетный проезд в общественном транспорте предусмотрен статьей 622 Кодекса об административных правонарушениях РК.

В первой части статьи предусматривается наказание за нарушение правил пользования трамваем, троллейбусом, автобусом городского и пригородного сообщения или такси, совершенное в виде проезда на подножках и других выступающих частях транспортного средства, входа и выхода во время движения, препятствования открыванию и закрыванию дверей, перевозки режущих предметов без соответствующей упаковки, а также предметов и вещей, загрязняющих салон и одежду пассажиров.

Такой проступок влечет штраф в размере 1 МРП (3 450 тенге на 2023 год).

При этом, как указано во второй части, уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте влечет штраф в размере 2 МРП (6 900 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027016-kontroleram-hotyat-razreshit-shtrafovat-bezbiletnikov-v-astane/