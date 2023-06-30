Токаев: В офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент сегодня на заседании коллегии МВД высказался о том, каким должен быть сотрудник полиции, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

"Сегодня в социальных сетях можно увидеть немало видеороликов о работе полицейских, некоторые из них носят откровенно провокационный характер. В такой ситуации стражам порядка очень важно проявлять сдержанность, не допускать грубости. Они должны уметь грамотно говорить и достойно вести себя. Полицейские должны четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. Только так можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами.

Безусловно, в офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге. Именно такие сотрудники служат примером для других, особенно для молодежи. Лучшим сотрудникам следует оказывать поддержку.

Общество должно знать имена офицеров и сержантов, проявивших мужество и героизм. Это задача профильного ведомства и средств массовой информации. Как известно, государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел", – рассказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026981-tokaev-v-ofitserskom-korpuse-nemalo-professionalov-vernyh-prisyage/