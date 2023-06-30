"Люди обивают пороги инстанций, пытаясь добиться правды": Токаев высказался о работе МВД

Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал работу МВД, отметив, что в системе нужно наращивать цифровизацию и оптимизировать уголовное законодательство. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Сегодня наши сограждане обращаются к государству, чтобы защитить свои законные права, конституционные свободы и частную собственность. Оказавшись в сложной ситуации, они обоснованно надеются на помощь представителей власти в скорейшем восстановлении справедливости, наказании виновных и возмещении ущерба. Поэтому реагировать на поступающие заявления нужно максимально оперативно и профессионально.

Однако огромный вал жалоб говорит о том, что с этим у правоохранительной системы пока имеются проблемы. Люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов, тщетно пытаясь добиться правды", - заявил президент.

Он отметил, что выслушал некоторые доклады и дал поручение наращивать цифровизацию в системе МВД на всех участках и во всех регионах.

"Цифровизация – это очень серьезный инструмент прозрачности работы полицейских и достижения соответствующей эффективности. Поэтому по моему поручению Комиссия по реформе правоохранительной системы подготовила проект закона об оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Он призван облегчить работу дознавателей и следователей, освободив их от бесполезных дублирующих процедур и избыточного документооборота. Но в первую очередь законопроект разработан в интересах наших граждан, обращающихся к вам за помощью", - рассказал Токаев.

Он подчеркнул, что избавление от излишней бюрократии сэкономит время и силы и позволит правоохранительным органам могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей.

"Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности", - заключил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026937-lyudi-obivayut-porogi-instantsiy-pytayas-dobitsya-pravdy-tokaev-vyskazalsya-o-rabote-mvd/