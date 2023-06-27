Пожарная опасность, грозы и ветер: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Гроза. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана на 28 июня из-за сильного ветра, грозы и жаркой погоды, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра в Астане ожидается северо-западный ветер, временами порывы 15-20 м/с.

28 июня на юге Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В среду днем на севере Улытауской области ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А на севере, востоке Карагандинской области завтра возможны гроза, град и шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июня на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается гроза.

На западе, севере, юге Атырауской области будет гроза в предстоящую среду. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Туркестанской области завтра ожидается гроза. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 июня на большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с, на севере области временами порывы 25 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, востоке Кызылординской области завтра сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 15-20 м/с, на севере, западе, востоке области порывы 23-28 м/с.

Также ночью на востоке, юге, днем на севере Костанайской области возможна гроза. Ночью и утром на севере, западе области – туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

28 июня на севере, в центре, юге Абайской области прогнозируются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на западе, в центре, юге области порывы 23-28 м/с.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже возможен сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза, на севере, востоке области – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

Что делать при грозе?

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026649-pozharnaya-opasnost-grozy-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-kazahstane/