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30 лет независимости Казахстана

Сильный ветер и угроза пожаров: синоптики обратились к казахстанцам с предупреждением

Опубликовано:

Ветряные мельницы в поле
Ветряные мельницы. Иллюстративное фото: pexels.com

27 июня на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики на официальном сайте РГП "Казгидромет" призывают помнить об угрозах пожаров и опасности сильного ветра.

В Астане во вторник ожидаются гроза, днем град. Скорость метра может составить 15-20 м/с, а днем временами до 23 м/с.

В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и в центре Кызылординской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. На западе и востоке региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре –высокая пожарная опасность.

Днем на севере и в горных районах Алматинской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

На востоке и юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в центре и на востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На севере и востоке – гроза, град, шквал. Ветер на большей части региона будет достигать 15-20 м/с, а временами и 23-28 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе и севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, гроза и град. Днем на большей части региона ожидается сильный ветер до 15-20 м/с, а на юге – порывы до 23-28 м/с.

На севере и западе Акмолинской области ожидается сильный дождь. На севере, западе и востоке региона – гроза и шквал, днем град. Скорость ветра в целом будет достигать 15-20 м\с, но на севере, западе и востоке области могут быть порывы до 23-28 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. На севере, востоке и в горных районах – порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность

Днем на востоке и юге Актюбинской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер на большей части региона до 15-20 м/с, а днем – порывы до 23-28 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке и юге Карагандинской области ожидаются гроза, град и шквал. Скорость ветра на большей части региона буде достигать 15-20 м/с, днем – порывы до 23-28 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью на западе, а днем – на востоке региона прогнозируется сильный дождь. На севере, западе и востоке – гроза, град, шквал, порывы ветра до 15-20 м/с, а порой и до 23-28 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный ветер – до 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 июня днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026480-silnyy-veter-i-ugroza-pozharov-sinoptiki-obratilis-k-kazahstantsam-s-preduprezhdeniem/

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