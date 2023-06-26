"Блогерам платят за ношение хиджаба": в ДУМК ответили на слухи
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На брифинге СЦК представителей ДУМК попросили прокомментировать, известно ли им о случаях спонсирования блогеров за ношение хиджаба, как об этом ранее заявила Динара Сатжан, передает корреспондент NUR.KZ.
В ДУМК заявили, что не слышали о случаях оплаты за "рекламу ношения платка".
" Хотелось бы отметить, чтобы рекламировали или платили за ношение платка, такое не слышали.
Для каждой мусульманки ношение платка – это личный выбор. Поэтому просим с особой аккуратностью освящать такие темы, так как это бездоказательные утверждения. В умме и по казахским традициям запрещено распространять слухи", – заявил советник председателя ДУМК Дуйсенбай Кенжетай.
Напомним, ранее Динара Сатжан рассказала, что слышала от некоторых блогеров о предложениях "немалых денег за покрытие".
Добавим, что по информации на сайте ДУМК, хиджаб – это обязательный по религии скромный наряд, который скрывает формы тела и включает в себя платок или вуаль.
Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) – республиканское духовно-религиозное управленческое объединение мусульман Казахстана.
Цели и обязанности Духовного управления мусульман Казахстана: пропаганда и распространение религии ислам, обеспечение правильной пропаганды религии ислам, сохранение согласия мусульман Казахстана, сохранение канонов шариата в религиозных организациях, решение религиозных проблем мусульман через уполномоченных представителей по областям, подготовка специалистов для обучения населения религиозной грамотности, установить связь с зарубежными религиозными организациями, объединениями, учебными заведениями, а также разработка религиозных литератур, учебников и необходимых изданий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026441-blogeram-platyat-za-noshenie-hidzhaba-v-dumk-otvetili-na-sluhi/