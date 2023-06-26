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"Блогерам платят за ношение хиджаба": в ДУМК ответили на слухи

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Девушка в хиджабе
Девушка в хиджабе. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге СЦК представителей ДУМК попросили прокомментировать, известно ли им о случаях спонсирования блогеров за ношение хиджаба, как об этом ранее заявила Динара Сатжан, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДУМК заявили, что не слышали о случаях оплаты за "рекламу ношения платка".

" Хотелось бы отметить, чтобы рекламировали или платили за ношение платка, такое не слышали.

Для каждой мусульманки ношение платка – это личный выбор. Поэтому просим с особой аккуратностью освящать такие темы, так как это бездоказательные утверждения. В умме и по казахским традициям запрещено распространять слухи", – заявил советник председателя ДУМК Дуйсенбай Кенжетай.

Напомним, ранее Динара Сатжан рассказала, что слышала от некоторых блогеров о предложениях "немалых денег за покрытие".

Добавим, что по информации на сайте ДУМК, хиджаб – это обязательный по религии скромный наряд, который скрывает формы тела и включает в себя платок или вуаль.

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) – республиканское духовно-религиозное управленческое объединение мусульман Казахстана.

Цели и обязанности Духовного управления мусульман Казахстана: пропаганда и распространение религии ислам, обеспечение правильной пропаганды религии ислам, сохранение согласия мусульман Казахстана, сохранение канонов шариата в религиозных организациях, решение религиозных проблем мусульман через уполномоченных представителей по областям, подготовка специалистов для обучения населения религиозной грамотности, установить связь с зарубежными религиозными организациями, объединениями, учебными заведениями, а также разработка религиозных литератур, учебников и необходимых изданий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026441-blogeram-platyat-za-noshenie-hidzhaba-v-dumk-otvetili-na-sluhi/

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