На информацию о том, что сервисы Egov.kz расположены на американских серверах, ответили в НИТ

Сайт Egov.kz. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях распространяются сообщения о том, что работу портала Egov.kz обеспечивают сервера, расположенные в США. Данная информация является фейком, передает Stopfake.kz.

Информацию о расположении сервисов Egov.kz на серверах в США опровергли в АО "Национальные информационные технологии".

"Все сервера "Электронного правительства" Республики Казахстан находятся на территории страны", – сообщили в пресс-службе компании.

Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

Как отмечают фактчекеры, ранее в Казнете уже появлялось сообщение о том, что портал "Электронного правительства" РК размещен на зарубежных серверах. Но тогда в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК заявили, что все сервера, обеспечивающие работу портала, расположены на территории республики.

Добавим, что "Электронное правительство", согласно информации на портале, – это единый механизм взаимодействия государства и граждан, а также государственных органов друг с другом, обеспечивающий их согласованность при помощи информационных технологий.

Именно этот механизм позволил сократить очереди в государственные органы, упростить и ускорить получение справок, свидетельств, разрешительных документов и многого другого.

АО "Национальные информационные технологии" принимает непосредственное участие в управлении и сопровождении портала "Электронного правительства". Портал "Электронного правительства" функционирует с 2006 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026390-na-informatsiyu-o-tom-chto-servisy-egovkz-raspolozheny-na-amerikanskih-serverah-otvetili-v-nit/