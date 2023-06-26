ДЧС Алматы обратился к горожанам с предупреждением

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент по ЧС Алматы сообщил о надвигающейся грозе и предупредили не допускать нагрузку на электросети, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 25 июня спасатели сообщили, что в понедельник, 26 июня, в мегаполисе ожидается гроза. Кроме того, сохраняется высокая пожарная опасность.

В ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать нагрузку на электросети, а также исключить обращение открытым огнем: не разводить костры в горах, не бросать горящие окурки от сигарет.

"На территории города Алматы имеется 20 тыс. 805 гектаров (леса – прим. ред.) Иле - Алатауского национального парка, имеющего статус «Особо охраняемых природных территорий", – напомнили представители ДЧС.

Подчеркивается, что за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на территории особо охраняемых природных парков предусмотрена административная ответственность по части 3 статьи 367 КоАП РК. Такое нарушение влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

При этом, если из-за подобных противоправных действий возникнут какие-либо другие тяжкие последствия, то для нарушителей предусмотрена уголовная ответственность в рамках части 2 статьи 204 УК РК.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону "101", добавили в ведомстве.

Что делать при грозе?

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026318-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam-s-preduprezhdeniem/