Замглавы районной полиции пропал без вести в Акмолинской области

Турар Дуйсембин. Фото: instagram.com/sinegor.kz

В Акмолинской области разыскивают заместителя начальника отдела полиции Зерендинского района Турара Дуйсембина. В областном департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили эту информацию.

Сообщения о пропаже полицейского появились в региональных СМИ и соцсетях.

В Департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что заявление о безвестном исчезновении Дуйсембина Турара Тураровича поступило в управление полиции Кокшетау 23 июня.

"По словам супруги, Дуйсембин Т.Т. 20 июня вышел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. Также сообщаем, что в настоящее время Дуйсембин, согласно приказу, находится в очередном трудовом отпуске", - говорится в комментарии полиции.

Сразу же после поступления заявления полиция организовала масштабные поисковые мероприятия, задействован личный состав ОП Зерендинского района, УП Кокшетау, аппарата департамента, военнослужащие и волонтеры.

"Полицейские просят всех, кто владеет какой- либо информацией о местонахождении Дуйсембина сообщить в правоохранительные органы", - добавили в департаменте.

Instagram-страница sinegor.kz поделилась фотографией пропавшего мужчины.

Что делать при пропаже человека

Согласно информации на единой платформе госорганов РК, при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести

При самостоятельных поисках можно использовать следующие методы:

поиск при помощи специализированных интернет-сервисов;

привлечение добровольческих отрядов – волонтеров;

разработка макета листовки о поиске, размещение объявления в социальных сетях (городские паблики, специализированные группы) с просьбой о репостах;

обращение в местные СМИ с просьбой о размещении рекламной бегущей строки о поиске, или даже целого репортажа в новостях;

расклейка листовок; периодический обзвон и по возможности личное посещение медицинских учреждений, изучение сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026275-zamglavy-rayonnoy-politsii-propal-bez-vesti-v-akmolinskoy-oblasti/