Жара до 32 градусов и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о погоде 24 июня в Астане, Алматы и Шымкенте. В двух мегаполисах возможна гроза. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем +18...+20 градусов. Скорость ветра: 9-14 метров в секунду.

В Алматы 24 июня возможна переменная облачность, гроза. Дневная температура воздуха составит +29...+31 градус. Скорость ветра: 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду.

В Шымкенте синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем +30...+32 градуса. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Что делать во время грозы

Спасатели рекомендуют:

в квартире, доме, здании : не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам;

: не подходить к электропроводке, антеннам, закрывать окна, выключить телевизор, радио и другие бытовые электроприборы, не прикасаться к металлическим предметам; у воды : не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу;

: не купаться во время грозы, не подходить близко к водоему, не плавать в лодке, не ловить рыбу; в машине: если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину;

если вас застала молния в автомобиле, не выходите из него, закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Остановите движение, но не стойте на высоком месте или открытом воздухе, между машинами или в кузове автомобиля, не садитесь на металлические предметы, не прячьтесь под машину; на улице: нельзя бегать и суетиться в зоне грозы, снимите все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не подходите к электролиниям, не стойте рядом с металлическим ограждением, стальными трубами, рельсами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026162-zhara-do-32-gradusov-i-dozhd-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/