Холодную воду на весь день отключат жителям одного из районов Алматы

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

В Жетысуском районе Алматы на следующей неделе практически на весь день отключат подачу холодной воды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В Жетысуском районе локально отключат холодную воду в связи с плановыми работами на сетях водоснабжения", – сообщили в акимате Алматы.

27 июня с 9:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные по следующей схеме: шоссе Северное кольцо – улица Бурундайская – улица Постышева – улица Гамарника – улица Дыбенко, а также по улицам Крыжицкого и Павлодарской между улицами Крыжицкого и Бурундайской.

Участок в Жетысуском районе. Скриншот: 2gis.kz

Отмечается, что в период производства работ ожидаются понижения давления воды на сетях в контуре улиц Бекмаханова – Совхозная – Земнухова – Волгоградская.

По информации на сайте Алматы Су, на сегодняшний день город имеет два основных источника водоснабжения: 40% составляет горная вода, 60% — подземная.

Структура водоснабжения включает в себя более 386 скважин. Они расположены как внутри города — Алматинское месторождение подземной воды — так и за его пределами. Основной водозабор — Талгарский — находится рядом с поселком Гулдала.

Оттуда порядка 30% воды идет в город. Этой водой обеспечиваются все ТЭЦ для выработки тепла и горячего водоснабжения а также осуществляется водоснабжение Турскибского, Жетысуского, частично Алатауского и Медеуского районов.

В пределах города расположены многочисленные скважины, глубина которых составляет от 150 до 500 метров. Подземная вода это основной источник водоснабжения Алатауского, Ауезовского, частично Алмалинского районов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026120-holodnuyu-vodu-na-ves-den-otklyuchat-zhitelyam-odnogo-iz-rayonov-almaty/