Токаев посетит премьеру спектакля "Жошы хан" в Астане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 22 июня, глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит премьеру спектакля "Жошы хан", об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев посетит премьеру спектакля "Жошы хан" в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К.Куанышбаева", – говорится в сообщении.

Добавим, что, согласно информации на Instagram-странице театра, режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков, автором сценария – Думан Рамазан, художником-постановщиком – Ерлан Туяков, композиторами – Едиль Хусаинов, Кайрат Токымбетов, хореографом – Салтанат Сунгат.

Сюжет спектакля в жанре исторической драмы рассказывает о жизни старшего сына Чингисхана, основателя Золотой Орды, Джучи (Жошы) хана.

Отметим, что Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открыл свой занавес 15 ноября 1991 года трагедией Габита Мусрепова "Акан Сері-Актокты". Первую постановку поставил режиссер и основатель театра Жакып Омаров. Свой первый приз театр получил в Уфе на Международном театральном фестивале "Туганлык" среди тюркоязычных государств в 1996 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025984-tokaev-posetit-premeru-spektaklya-zhoshy-han/