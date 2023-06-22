Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев посетит премьеру спектакля "Жошы хан" в Астане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 22 июня, глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит премьеру спектакля "Жошы хан", об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев посетит премьеру спектакля "Жошы хан" в Государственном академическом казахском музыкально-драматическом театре имени К.Куанышбаева", говорится в сообщении.

Добавим, что, согласно информации на Instagram-странице театра, режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков, автором сценария – Думан Рамазан, художником-постановщиком – Ерлан Туяков, композиторами – Едиль Хусаинов, Кайрат Токымбетов, хореографом – Салтанат Сунгат.

Сюжет спектакля в жанре исторической драмы рассказывает о жизни старшего сына Чингисхана, основателя Золотой Орды, Джучи (Жошы) хана.

Отметим, что Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева открыл свой занавес 15 ноября 1991 года трагедией Габита Мусрепова "Акан Сері-Актокты". Первую постановку поставил режиссер и основатель театра Жакып Омаров. Свой первый приз театр получил в Уфе на Международном театральном фестивале "Туганлык" среди тюркоязычных государств в 1996 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025984-tokaev-posetit-premeru-spektaklya-zhoshy-han/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.